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В России предрекли беспорядки в США в случае победы Трампа на выборах

Американист Дудаков: в случае победы Трампа на выборах в США начнутся беспорядки

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Alex Brandon/AP

Победа Дональда Трампа на выборах президента США может спровоцировать в стране беспорядки и период нестабильности. Об этом газете «Взгляд» рассказал американист Малек Дудаков.

По его словам, вероятность такого исхода выше в случае победы именно этого кандидата, потому что у него не так много «буйных» активистов. Помимо этого, эксперт отметил, что демократы также могут создать Трампу проблемы, потому что у них больше институциональных рычагов.

«Поэтому если он (Трамп. — Прим. ред.) выигрывает, будут судебные пересчеты, а также давление на коллегию выборщиков. Стоит также ожидать попыток в Конгрессе сорвать сертификацию итогов выборов. С этой целью некоторые демократы уже заранее предлагают признать Трампа мятежником из-за событий 6 января. Их план основывается на поправке Конституции, которая запрещает мятежникам занимать выборные посты», — сказал Дудаков.

Американская процедура голосования на президентских выборах сильно отличается от систем в других демократических странах и может показаться непонятной и запутанной. В преддверии выборов 5 ноября «Газета.Ru» разобралась, как будет определяться победитель между Камалой Харрис и Дональдом Трампом, какие особенности у подведения итогов выборов в США и почему последнее слово — за выборщиками, а не за избирателями.

Ранее в России не исключили, что Харрис обеспечили победу еще до выборов в США.

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