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В России не исключили, что Харрис обеспечили победу еще до выборов в США

Сенатор Пушков: возможно, демократы обеспечили победу Харрис до выборов

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Не исключено, что демократы в США уже обеспечили «победу» своего кандидата Камалы Харрис за счет махинаций. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Возможно, правящие демократы уже обеспечили «избрание» Харрис или лишь ждут момента, чтобы сообщить об этом в очередной раз обманутой американской нации», — подчеркнул он, говоря о возможных махинациях демократов на выборах в США.

Голосование по почте, по мнению Пушкова, является возможностью для представителей демократической партии сфальсифицировать результаты выборов.

По его словам, есть данные, что именно массовые подлоги при голосовании по почте сыграли решающую роль в сомнительной победе нынешнего главы государства Джо Байдена четыре года назад.

До этого кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп допустил возможность поражения на выборах.

Американская процедура голосования на президентских выборах сильно отличается от систем в других демократических странах и может показаться непонятной и запутанной. В преддверии выборов 5 ноября «Газета.Ru» разобралась, как будет определяться победитель между Камалой Харрис и Дональдом Трампом, какие особенности у подведения итогов выборов в США и почему последнее слово — за выборщиками, а не за избирателями.

Ранее эксперт оценил, как разные итоги выборов в США скажутся на России.

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Выборы в США - 2024
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