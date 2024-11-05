В Кремле не стали комментировать утверждения США о военных КНДР в Курской области

Кремль не будет комментировать утверждения США о приезде северокорейских военных в Курскую область. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам Пескова, представители США всегда уточняют, что окончательных подтверждений они не имеют.

«Это не наши слова, это слова представителей США, которые об этом говорят», — сказал Песков.

В ночь на 5 ноября глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что американская сторона располагает сведениями о прибытии 10 тысяч военнослужащих КНДР в Курскую область. По его словам, они могут вступить в боевые действия в ближайшие дни. Он отметил, что пока не может подтвердить точность этой информации, но предположил, что северокорейские бойцы «вполне могут быть задействованы в противостоянии с украинскими силами».

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский пожаловался на недостаточную реакцию мира из-за «солдат КНДР» в России.