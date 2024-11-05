Власти РФ планируют подать апелляцию по аресту недвижимости в Финляндии

Российские власти могут подать апелляцию на арест недвижимости в Финляндии до 14 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу финских судебных приставов.

Отмечается, что арест российской недвижимости был произведен 24 октября.

«Срок подачи апелляции составляет три недели», — говорится в сообщении.

Таким образом, срок подачи апелляции истекает 14 ноября.

До этого министерство иностранных дел Финляндии направило ноту протеста российскому внешнеполитическому ведомству из-за порчи забора финского посольства в Москве. По словам финского посла в РФ Марьи Лийвалы, 1 ноября неизвестные нанесли на забор дипмиссии надпись на шведском языке «Аландские острова — наши», а территорию посольства закидали яйцами. Дипломат сообщила, что полицейские задержали пять злоумышленников.

Также в конце октября Финляндия арестовала российские государственные активы на сумму €4 млрд по иску украинской энергетической компании «Нафтогаз».

Ранее сообщалось, что в Финляндии арестовали участок земли российской организации.