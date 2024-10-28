В Финляндии арестовали участок земли российской организации

В Финляндии наложили арест на участок земли Российского центра науки и культуры (РЦНК) по иску украинской компании «Нафтогаз». Об этом пишет газета Helsingin Sanomat со ссылкой на управление по взысканию долгов.

По решению судебных приставов, под арест попали земельный участок и офисное здание по адресу Nordenskiöldinkatu 1, где расположен РЦНК.

«Согласно свидетельству о праве собственности на недвижимость, земля принадлежит Российской Федерации, а ранее — Союзу Советских Социалистических Республик», — сказано в сообщении.

По данным Helsingin Sanomat, площадь арестованного имущества составляет 3326 квадратных метров. Во время действия ареста Россия не сможет передавать, уничтожать или закладывать имущество.

Кроме того, управление по взысканию долгов наложило арест на семь квартир в Хельсинки, связанные с «теми, кто находится под санкциями ЕС». Речь идет о трех квартирах, которые находятся в непосредственной близости от РЦНК — их площадь варьируется от 36 до 175 квадратных метров.

Дом, в котором расположен Российский центр науки в Финляндии, был построен в 1957 году как здание средней школы. Сам центр был торжественно открыт в 1977 году при участии председателя Совета министров СССР Алексея Косыгина и президента Финляндии Урхо Кекконена.

Ранее МИД Финляндии разрешил культурному центру РФ оплатить налоги.