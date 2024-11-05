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Экс-офицер СБУ рассказал о заблуждениях украинцев по выборам в США

Экс-офицер СБУ Прозоров: на Украине боятся победы Трампа и ждут чуда от Харрис

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Adam Gray/Reuters

Общество на Украине верит, что в случае победы на выборах в США кандидата от демократов Камалы Харрис Киеву предоставят большое количество оружия, и боится победы ее оппонента Дональда Трампа. Об этом в беседе с РИА Новости заявил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.

«Я общаюсь с людьми в Киеве и в других городах, и там это сквозит — что Трамп это русский агент, сейчас он придет и нам перекроет кислород», — отметил он.

По оценке экс-офицера СБУ, ситуация на Украине вряд ли изменится после выборов в США. Расклад останется прежним вне зависимости от того, кто станет новым президентом Соединенных Штатов.

По словам Прозорова, жители Украины всерьез считают, что в случае победы демократов Киеву быстро предоставят дальнобойные ракеты Tomahawk, а также «сотни» американский истребителей. В этой связи бывший сотрудник СБУ назвал украинцев «инфантильными детьми».

До этого бывший разведчик Скотт Риттер заявил, что политика нового президента Соединенных Штатов Америки в вопросах, связанных с Украиной, будет отражать текущие реалии.

Харрис будет стараться делать так, «чтобы распад Украины не навредил США и Североатлантическому альянсу», предположил Риттер. Трамп об этом не так сильно заботится, «поэтому его политика может быть более резкой», счел экс-разведчик.

Ранее в США заявили, что ВСУ могут сдаться в случае победы Трампа на выборах.

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Выборы в США - 2024
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