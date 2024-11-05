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Первый населенный пункт в США объявил результаты президентских выборов

ТАСС: первые американцы в Диксвилл-Нотч проголосовали на выборах в США

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Газета.Ru

Жители американского поселка Диксвилл-Нотч на северо-востоке США первыми проголосовали на выборах президента, в соответствии со сложившейся еще с 1960 года традицией избирательный участок открывается там первым в Соединенных Штатах. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Отмечается, что голосование завершилось всего через несколько минут после начала, поскольку было всего шесть избирателей. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп и его оппонент Камала Харрис набрали равное количество голосов – каждый по три.

Голосование в Диксвилл-Нотч началось в 0:00 по местному времени (8:00 мск 5 ноября). Избирательным участком по традиции является отель The Balsams в упомянутом городе.

Именно там в 1960 году отель The Balsams организовал голосование в полночь. Соответствующее решение позволило быстро получить результаты голосования. С того времени Диксвилл-Нотч стал известен в качестве населенного пункта, показывающего первые результаты выборов в США.

Американская процедура голосования на президентских выборах сильно отличается от систем в других демократических странах и может показаться непонятной и запутанной. В преддверии выборов 5 ноября «Газета.Ru» разобралась, как будет определяться победитель между Камалой Харрис и Дональдом Трампом, какие особенности у подведения итогов выборов в США и почему последнее слово — за выборщиками, а не за избирателями.

Ранее экс-офицер СБУ рассказал о заблуждениях украинцев по выборам в США.

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Выборы в США - 2024
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