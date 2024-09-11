«Путин был бы в Киеве»: о чем Трамп и Харрис поспорили на дебатах Трамп пообещал устроить переговоры Путина и Зеленского еще до инаугурации

Первые дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис состоялись в США. На них республиканец пообещал завершить конфликт на Украине еще до своей инаугурации, заверив, что сможет организовать встречу лидеров России и Украины благодаря своим хорошим отношениям с ними. Харрис же, по словам Трампа, приведет мир к третьей мировой войне. Как на это ответила демократка и что еще обсудили кандидаты – в материале «Газеты.Ru».

Бывший президент США, кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп объявил, что собирается прекратить конфликт на Украине, если выиграет на выборах в ноябре. В ходе дебатов со своей оппоненткой из Демократической партии Камалой Харрис он отметил, что сможет закрыть этот вопрос еще до вступления в должность.

«Я сделаю это быстро и закончу войну Украины и России. Если я буду избранным президентом, то сделаю это еще до того, как стану президентом», — пообещал Трамп.

Он добавил, что в интересах США остановить противостояние и урегулировать ситуацию. Говоря о том, как он собирается это организовать, Трамп заметил, что отлично знает как президента России Владимира Путина, так и украинского лидера Владимира Зеленского.

«У меня с ними хорошие отношения, и они уважают меня, они не уважают [президента США Джо] Байдена. За два года он даже не позвонил Путину <...> Я поговорю с одним, я поговорю с другим, я сведу их вместе», — заверил Трамп.

По его словам, ради завершения конфликта он переговорит как с Путиным, так и с Зеленским, добившись организации встречи двух политиков. При этом Трамп ушел от ответа на вопрос о том, хочет ли он победы Киева, и отметил, что Харрис якобы встречалась с президентом России до начала противостояния и ничего не сделала, чтобы его остановить.

«Они отправили ее вести мирные переговоры <...> Три дня спустя он начался конфликт, потому что все, что они говорили, было слабым и глупым», — подчеркнул республиканец.

Украинские разногласия

Кандидат-демократ обвинения со стороны своего оппонента встретила с улыбкой. Как рассказала Харрис, с Путиным она не виделась (информацию о встрече не подтверждал и Кремль), но встречалась с Зеленским, в частности снабдив политика разведданными США до начала специальной военной операции России. В случае победы на выборах она пообещала продолжить поддержку Украины.

«Мы работали с Польшей и с Румынией. Мы объединили 50 стран в поддержке Украины, в ее праведной самообороне. Потому что мы их поддерживаем, потому что мы поставляем им Javelin, танки Abrams. Украина сейчас пока остается свободной страной, независимой страной. Если бы президентом был Дональд Трамп, то Путин уже был бы в Киеве», — добавила Харрис.

Трамп же ответил, что если бы он был президентом, то Путин «сидел бы в Москве». По мнению республиканца, вина за начало конфликта лежит на текущей администрации США, а неспособность Харрис провести мирные переговоры с Россией и Украиной лишь доказывает, что она «хуже Байдена».

«У Байдена не было понимания, как говорить с Путиным, а сейчас мы видим, как ситуация ухудшается. Это может привести к третьей мировой войне <...> давайте не будем туда идти, мы заигрываем с третьей мировой войной», -— заключил Трамп.

Внешнеполитический вектор

Полемика республиканца и демократа по Украине в целом дает представление о первых дебатах кандидатов в президенты США, прошедших в Филадельфии, штат Пенсильвания. Первая очная встреча Харрис и Трампа выглядела по большей части как обмен обвинениями друг друга во лжи. И вопросы по внешней политике тут не стали исключением. Помимо Украины, стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, где продолжается военная операция Израиля против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, скандальный вывод войск США из Афганистана в 2021 году и отношения Вашингтона с Китаем.

«Она ненавидит Израиль. Если она станет президентом, я считаю, что Израиль не будет существовать в течение двух лет. И я был довольно хорош в предсказаниях, надеюсь, что ошибаюсь в этом <...> Все это место будет взорвано: арабы, евреи, Израиль», — говорил Трамп, обвиняя свою конкурентку в поддержке пропалестинский движений и готовности отрезать Израиль от американской поддержки.

В ответ Харрис исключила прекращение помощи Израилю, раскритиковав нападение ХАМАС на еврейское государство, которое и запустило конфликт в октябре 2023 года. Однако отметила, что не поддерживает и страдание мирных палестинцев в Газе, выступая за остановку боевых действий и сделку о возвращении израильтян из плена радикальной группировки.

Ответственность за провал вывода войск из Афганистана и последующий переход страны под полный контроль «Талибана» (организация запрещена в России) политики возложили друг на друга. Трамп критиковал администрацию Байдена за подрыв ситуации в регионе, где он смог добиться стабильности. А Харрис называла причиной провала вывода войск плохое соглашение экс-президента с талибами.

«Я объездила весь мир в качестве вице-президента США, и мировые лидеры смеются над Дональдом Трампом. Я разговаривала с военными лидерами, некоторые из которых работали с вами, и они говорят, что вы позорище», — воскликнула демократ.

Трамп же утверждал, что был сильным лидером, которого уважали Россия и Китай. Кроме того, он рекламировал свою политику давления на Иран, благодаря которой конфликта в Израиле могло бы и не быть. А также обвинял Байдена в получении средств от других стран, в особенности Китая. Сам Трамп пообещал КНР новые экономические пошлины в случае своего избрания.

Харрис заявления Трампа о слабости нынешней администрации воспринимала в штыки, уверяя, что ему хорошие отношения с Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином или «диктаторами» вроде главы КНДР Ким Чен Ына важнее, чем интересы США. В целом демократ представляла своего оппонента как угрозу демократии, всячески намекая на его желание стать автократом.

Внутренние вопросы

Большую часть дебатов стороны посвятили обсуждению ситуации внутри США. Главными темами тут стали инфляция, налоги, проблемы с нелегальными мигрантами, система здравоохранения, расовые вопросы и аборты. В частности, Харрис настаивает на том, что при Трампе страну ждет реализация консервативного «проекта 2025», который предполагает усиление полномочий президента и введение жестких норм, в том числе запрета на искусственное прерывание беременности. А республиканец утверждает, что при Харрис демократы могут дойти до легализации аборта на восьмом-девятом месяце беременности.

Комментируя тему миграции, Трамп заявил, что при Байдене границу США каждый месяц пересекает 21 млн человек, многие прибывают в страну из тюрем и психбольниц. В пример экс-президент США привел слух о том, что в Огайо нелегалы из Гаити крадут и едят домашних животных. А также припомнил Харрис прозвище «царица границы», так как именно вопрос безопасности границ стал ее ответственностью в администрации Байдена и остался нерешенным.

«Она [Харрис] уничтожает эту страну. Если она станет президентом [США], у нашей страны не останется ни шанса на успех. И не только на успех — мы превратимся в Венесуэлу на стероидах», — заключил Трамп.

Харрис обвинения Трампа по мигрантам встречала улыбкой, критикуя экономические предложения республиканца. По ее мнению, Трамп сосредоточился только на введении новых тарифов, а у нее есть план по улучшению ситуации для среднего класса, в том числе на рынке жилья.

«Я верю в амбиции, стремления и мечты американского народа», — отметила Харрис, пообещав работать на американцев, а не только ради богатых, как ее оппонент.

Кто победил?

В преддверии прений Трамп и Харрис сравнялись по рейтингам в опросах общественного мнения. Разница между кандидатами фактически была в рамках погрешности, поэтому многие международные аналитики представляли дебаты как шанс для обоих кандидатов переломить ситуацию в свою пользу.

По предварительным оценкам CNN, зрители окрестили победителем Харрис — 63% высказались в ее пользу против 37% на стороне Трампа.

Несмотря на то, что сам формат мероприятия не предполагал дискуссии в полной мере, так как микрофоны участников отключались во время выступления оппонента, а вопросы задавали только модераторы, все же в определенном смысле она состоялась. Трампу и Харрис удалось несколько раз вклиниться в выступление друг друга, а также продемонститровать свое отношение с помощью мимики: демократка часто посмеивалась и улыбалась, а республиканец показательно поднимал брови.

Основной акцент Трампа во время дебатов был сделан на проблемах как США, так и всего мира из-за администрации Байдена. Республиканец не раз отмечал, что Харрис 3,5 года является ее частью и могла бы начать предпринимать какие-то действия, а не обещать что-то изменить после выборов. Кроме того, политик сомневался, можно ли доверять хоть каким-то словам его конкурентки, окрестив ее «марксисткой», которая не раз меняла позицию по ключевым вопросам, а в чем то даже копирует его кампанию. В ответ Харрис сосредоточилась критике президентства Трампа в целом, пытаясь выставить его как часть прошлого и обещая США светлое будущее под своим руководством.

В обоих командах дебаты оценили позитивно. Трамп счел данные прения чуть ли не лучшими в своей карьере, пока штаб Харрис заговорил о готовности к еще одному раунду в октябре. Что касается того, кто победил, то ситуация классическая — республиканцы называют своего кандидата, а демократы своего.