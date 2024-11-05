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Трамп допустил, что может проиграть

Трамп допустил возможность своего поражения на выборах в США

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Brian Snyder/Reuters

Кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп допустил возможность поражения на выборах. С таким заявлением он выступил в интервью телеканалу ABC.

«Да, я думаю <...> Но у меня довольно существенное преимущество, но можно сказать, да, что можно проиграть», — сказал он.

5 ноября жители американского поселка Диксвилл-Нотч на северо-востоке США первыми проголосовали на выборах президента, в соответствии со сложившейся еще с 1960 года традицией избирательный участок открывается там первым в Соединенных Штатах.

Американская процедура голосования на президентских выборах сильно отличается от систем в других демократических странах и может показаться непонятной и запутанной. В преддверии выборов 5 ноября «Газета.Ru» разобралась, как будет определяться победитель между Камалой Харрис и Дональдом Трампом, какие особенности у подведения итогов выборов в США и почему последнее слово — за выборщиками, а не за избирателями.

Ранее в Германии заявили, что Украина может перестать существовать при Трампе.

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Выборы в США - 2024
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