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Бывший разведчик спрогнозировал политику будущего президента США по Украине

Риттер: политика будущего президента США по Украине будет отражать реалии

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Brian Snyder/Reuters

Политика нового президента Соединенных Штатов Америки в вопросах, связанных с Украиной, будет отражать текущие реалии. Об этом заявил бывший разведчик Скотт Риттер в беседе с «Лентой.ру».

Кандидат на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис будет стараться делать так, «чтобы распад Украины не навредил США и Североатлантическому альянсу», предположил Риттер. Но кандидат от республиканцев Дональд Трамп об этом не так сильно заботится, «поэтому его политика может быть более резкой», считает экс-разведчик.

При этом аналитик подчеркнул, что Вашингтон будет заниматься другими вопросами, в числе которых решение большой проблемы — конфликта на Ближнем Востоке.

3 ноября старший аналитик Международной кризисной группы Саймон Шлегель заявил, что внешняя политика Трампа в случае возвращения в Белый дом может оказаться крайне непредсказуемой и неприятной для Украины. По его мнению, украинскому правительству придется принимать очень болезненные решения.

По мнению политолога-американиста Малека Дудакова, Харрис будет проводить политику более атлантистского толка, хотя и попытается переложить большую часть поддержки Украины на европейцев. При этом в случае победы любого из кандидатов — Трампа или Харрис — украинский конфликт станет менее приоритетным для Штатов, добавил он.

Ранее в США заявили, что ВСУ могут сдаться в случае победы Трампа на выборах.

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