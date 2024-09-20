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Политолог назвал отличие позиций Трампа и Харрис по конфликту на Украине

Политолог Дудаков: Трамп может предложить РФ приемлемые условия по Украине

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Alex Brandon/AP

Кандидат в президенты США Дональд Трамп сможет предложить России приемлемые условия по нормализации отношений, если он придет к власти. Об этом сказал в разговоре с «Лентой.ру» политолог-американист Малек Дудаков.

Эксперт считает, что Трамп может потребовать жестких уступок относительно контактов с Китаем.

При этом Дудаков считает, что в случае победы любого из кандидатов — Трампа или демократки Камалы Харрис — украинский конфликт станет менее приоритетным для Штатов. В то же время Харрис будет проводить политику более атлантистского толка, хотя и попытается переложить большую часть поддержки Украины на европейцев, уверен политолог.

Он считает, что для обоих кандидатов разрешение ближневосточного кризиса и противостояние с Китаем намного важнее украинского конфликта. Так Трамп, как допустил Дудаков, может даже предложить приемлемые для России условия по нормализации отношений. Но взамен он будет требовать жестких уступок относительно кооперации с Китаем.

Заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что внутриполитический календарь в Соединенных Штатах, в том числе выборы президента, не имеют значения для переговоров по Украине.

Ранее в США выступили против увеличения помощи Украине.

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