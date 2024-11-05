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Мадуро раскрыл, чем может обернуться недоверие в обществе перед выборами в США

Мадуро: в США недоверие в обществе перед выборами может привести к войнам

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Fausto Torrealba/Reuters

Недоверие в американском обществе к кандидатам на пост президента США представляет опасность и может привести к войнам. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, пишет РИА Новости со ссылкой на телепрограмму «С Мадуро +».

«Я думаю, что в данный момент американское общество больше ни в кого не верит, и это очень опасно», — отметил он.

Мадуро объяснил, что неопределенность оборачивается разочарованием, а итогом этого чувства могут стать авантюры, а затем и войны.

Кто бы ни победил на выборах президента Штатов, Венесуэла будет развиваться и не будет ни от кого зависеть, подчеркнул глава государства.

«Мы не будем вмешиваться во внутренние дела США», — добавил Мадуро.

В августе Мадуро заявил, что он категорически отвергает попытку США «стать избирательной властью Венесуэлы или любой другой страны мира». По его мнению, Соединенным Штатам следует «заниматься своими многочисленными внутренними проблемами».

60-е выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Трамп был официально объявлен кандидатом в президенты от республиканцев 15 июля во время 43-го национального съезда партии. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если в ноябре политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.

Ранее во Франции предупредили о возможных махинациях на выборах президента США.

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Выборы в США - 2024
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