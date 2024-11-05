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Во Франции предупредили о возможных махинациях на выборах президента США

Филиппо заявил, что в США постараются не допустить победы Трампа

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Matt Slocum/AP

Нельзя исключать махинаций на выборах президента США с целью не допустить победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в беседе с РИА Новости.

«В 2020 году мы столкнулись с махинациями, и они могут произойти и сейчас со стороны глубинного государства и лагеря Камалы Харрис», — отметил политик.

Филиппо обратил внимание на то, что ситуация складывается в пользу Трампа, о чем говорят соответствующие опросы. Но Евросоюз и Североатлантический альянс открыто поддерживает кандидатуру от демократов Камалы Харрис, а не Трампа, продолжил он.

«Система, продвигающая войну, на стороне Камалы Харрис», — резюмировал Филиппо.

3 ноября бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что Вооруженные силы Украины могут капитулировать в случае победы Трампа. По его мнению, распад украинской армии может начаться уже в ноябре, после президентских выборов в Соединенных Штатах.

60-е выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Трамп был официально объявлен кандидатом в президенты от республиканцев 15 июля во время 43-го национального съезда партии. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если в ноябре политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.

Ранее Трамп заявил о готовности «много работать» для урегулирования на Украине.

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Выборы в США - 2024
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