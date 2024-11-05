Дополнительные барьеры безопасности установили рядом с Белым домом

Дополнительные металлические заграждения установили вокруг парка у входа Белого дома в Вашингтоне в преддверии выборов президента США. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Вход в парк еще открыт, территорию охраняет большое количество полицейских. По данным агентства, в парке прогуливается много людей, в том числе журналистов.

Накануне стало известно, что американские национальные гвардейцы окажут экстренным службам поддержку в обеспечении безопасности в столице США и других городах во время президентских выборов и непосредственно после них. Национальная гвардия будет помогать в обеспечении безопасности в Вашингтоне с 5 по 13 ноября.

5 ноября сообщалось, что Федеральное бюро расследований США в преддверии выборов президента страны организовало в Вашингтоне командный пункт, чтобы отслеживать и реагировать на связанные с кампанией угрозы.

60-е выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Трамп был официально объявлен кандидатом в президенты от республиканцев 15 июля во время 43-го национального съезда партии. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если в ноябре политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.

Ранее у Белого дома и резиденции Камалы Харрис возвели защитные сооружения.