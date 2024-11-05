ФБР организовало командный пункт для мониторинга угроз во время выборов

Федеральное бюро расследований США в преддверии выборов президента страны организовало в Вашингтоне командный пункт, чтобы отслеживать и реагировать на связанные с кампанией угрозы. Об этом сообщается на сайте американского ведомства.

«ФБР совместно с ключевыми партнерами руководит круглосуточным национальным пунктом управления выборами (NECP) из Центра стратегической информации и операций (SIOC) в штаб-квартире ФБР в Вашингтоне, округ Колумбия, в течение недели национальных выборов 2024 года», — говорится в сообщении.

Командный пункт позволит обеспечить возможность реагировать на любые потенциальные проблемы в сфере безопасности выборов, в числе которых федеральные преступления, угрозы работникам выборов, иностранные операции, кибератаки и акты внутреннего терроризма, рассказал заместитель помощника директора отдела уголовных расследований ФБР Джеймс Барнакл.

NECP открылся 1 ноября и будет работать как минимум до 9 ноября, добавили в ведомстве.

Накануне телеканал ABC News сообщил, что в США сотрудникам избирательных комиссий в преддверии президентских выборов поступают многочисленные угрозы. В частности, ФБР получило свыше 2000 сообщений с жалобами на угрозы в адрес работников избиркомов.

60-е выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Трамп был официально объявлен кандидатом в президенты от республиканцев 15 июля во время 43-го национального съезда партии. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если в ноябре политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.

Ранее у Белого дома и резиденции Камалы Харрис возвели защитные сооружения.