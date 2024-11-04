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У Белого дома и резиденции Камалы Харрис возвели защитные сооружения

WP: защитные сооружения появились у Белого дома и резиденции Камалы Харрис

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Brian Snyder/Reuters

Возле Белого дома, резиденции вице-президента США Камалы Харрис и некоторых других объектов стали появляться ограждения в преддверии президентских выборов. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

«В воскресенье кольца новых защитных ограждений окружили Белый дом, Капитолий США и резиденцию вице-президента Камалы Харрис», — говорится в материале издания.

По данным газеты, сооружения возвели также около зданий министерства финансов, военно-морской обсерватории, и возле площади Лафайет. Помимо этого, меры безопасности усилили в штате Флорида, где кандидат в президенты Дональд Трамп планирует провести мероприятие в честь выборов.

Предприниматели, владеющие собственностью возле Белого дома, также усиливают меры безопасности, устанавливая заборы и заколачивая окна.

Отмечается, что происходящее связано с тем, что власти и бизнес опасаются беспорядков после объявления итогов президентских выборов.

3 ноября сообщалось, что Трамп, по мнению букмекеров, имеет больше шансов победить на выборах главы государства, чем Камала Харрис. Согласно их расчетам, вероятность выигрыша бывшего президента превышает 60%, Камалы Харрис — ниже 40%. Отмечается, что при этом букмекерские конторы ранее никогда не называли Трампа фаворитом президентских кампаний.

Ранее демократы предрекли ужасный итог победы Трампа на выборах.

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Выборы в США - 2024
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