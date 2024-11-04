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Нацгвардия США примет участие в обеспечении безопасности на президентских выборах

Пентагон: Нацгвардия поможет обеспечить безопасность на президентских выборах

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Tom Brenner/Reuters

Американские национальные гвардейцы окажут экстренным службам поддержку в обеспечении безопасности в столице США и других городах во время президентских выборов и непосредственно после них. Об этом со ссылкой на брифинг пресс-секретаря министерства обороны США Патрика Райдера сообщает ТАСС.

По его словам, глава Пентагона Ллойд Остин дал согласие на соответствующую просьбу властей столичного округа Колумбия. Национальная гвардия будет помогать в обеспечении безопасности в Вашингтоне с 5 по 13 ноября. Райдер подчеркнул, что подобная практика, которая повышает безопасность на крупных мероприятиях, является стандартной в США.

Пресс-секретарь Пентагона указал, что около 60 национальных гвардейцев задействованы в аналогичных целях в шести штатах. Еще 600 военнослужащих Национальной гвардии в 17 штатах в случае необходимости готовы принять участие в охране порядка.

4 ноября официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер заявил, что в ЕК не отдают предпочтения кому-то из кандидатов на предстоящих выборах президента США и готовы к любому исходу голосования.

Ранее Трамп заявил о совершенной им четыре года назад ошибке.

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Выборы в США - 2024
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