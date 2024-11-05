Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В НАТО обсудят возможность перехватывать ракеты над Украиной

Сикорский: идею о перехвате ракет над Украиной могут обсудить на встрече НАТО

close
Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

На ближайшей министерской встрече НАТО могут обсудить возможность перехвата силами стран альянса ракет над Украиной. Об этом в эфире телеканала TVN24 сообщил глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает ТАСС.

«На следующей неделе пройдет министерская встреча Североатлантического альянса. Возможно, этот вопрос будет поднят», — сказал дипломат.

1 ноября Сикорский заявлял, что польское правительство и ее союзники по НАТО пока не решили осуществлять перехват ракет над Украиной.

В сентябре глава МИД Польши заявлял, что необходимость сбивать российские ракеты над Украиной — это долг Польши по защите своего воздушного пространства. Он назвал такой шаг «законной мерой» и «конституционной обязанностью».

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в ответ на это подчеркивал, что такое решение Польши сделало бы целью установки, которые выпускают ракеты. По мнению депутата, Сикорский часто появляется в СМИ с «одиозными и фантастическими заявлениями», цель которых — представить Польшу сторонницей нацистской Украины. При этом сами жители страны такую тактику не разделяют, считает парламентарий.

Ранее в Польше выразили недовольство «планом победы» Зеленского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами