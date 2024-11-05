В НАТО обсудят возможность перехватывать ракеты над Украиной

На ближайшей министерской встрече НАТО могут обсудить возможность перехвата силами стран альянса ракет над Украиной. Об этом в эфире телеканала TVN24 сообщил глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает ТАСС.

«На следующей неделе пройдет министерская встреча Североатлантического альянса. Возможно, этот вопрос будет поднят», — сказал дипломат.

1 ноября Сикорский заявлял, что польское правительство и ее союзники по НАТО пока не решили осуществлять перехват ракет над Украиной.

В сентябре глава МИД Польши заявлял, что необходимость сбивать российские ракеты над Украиной — это долг Польши по защите своего воздушного пространства. Он назвал такой шаг «законной мерой» и «конституционной обязанностью».

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в ответ на это подчеркивал, что такое решение Польши сделало бы целью установки, которые выпускают ракеты. По мнению депутата, Сикорский часто появляется в СМИ с «одиозными и фантастическими заявлениями», цель которых — представить Польшу сторонницей нацистской Украины. При этом сами жители страны такую тактику не разделяют, считает парламентарий.

Ранее в Польше выразили недовольство «планом победы» Зеленского.