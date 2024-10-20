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В Польше выразили недовольство планом Зеленского

Onet: «план победы» Зеленского исключает Польшу из переговоров по Украине

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Johanna Geron/Reuters

Из «плана победы» украинского президента Владимира Зеленского следует, что Варшава полностью отстранена от дипломатического урегулирования конфликта на Украине. К такому выводу пришел публицист польского журнала Onet Витольд Юраш.

»<...> Самым важным в плане были не сами пять пунктов, а то, о чем Зеленский упомянул как бы мимоходом», — заявил публицист.

Журналист отметил, что с точки зрения Польши самым важным является тот факт, что страна «полностью и окончательно» выбыла из дипломатической игры, по итогам которой будет решено, как закончится украинский конфликт.

Юраш добавил, что Варшаву не проинформировали о секретных положениях к пунктам о «неядерном сдерживании» России. Кроме того, польская сторона осталась в неведении о темпах послевоенного экономического сотрудничества. Журналист отмечает, что при этом Зеленским было заявлено, что оглашение указанных пунктов предназначено лишь для «избранных партнеров». Из этого следует, что Польшу в их число включать не стали, указал Юраш.

По словам публициста, украинский лидер среди прочего отметил, что с деталями пункта о поставках оружия и ударов по территории России «будут знакомить» только те государства, которые так или иначе имеют «соответствующий потенциал военной поддержки». Журналист подчеркнул, что Польша не попала и в этот список, предположительно, потому что уже «исчерпала все возможности» по поставкам оружия Украине.

Таким образом Польша полностью выбыла из дипломатической игры, которая идет в ходе конфликта на Украине. Остается лишь задаться вопросом, смогла ли Варшава извлечь хоть какую-нибудь пользу из поддержки Киева, заключил Юраш.

16 октября Зеленский впервые публично представил свой «план победы», состоящий из пяти пунктов. В документе содержатся требования расширить возможности использования дронов и ракет Вооруженных сил Украины, а также допуск Киева к разведданным партнеров и «совместное с партнерами поражение российской авиации». В последнем пункте предполагается, что солдаты ВСУ будут участвовать в укреплении обороны НАТО в Европе и даже смогут заменить американский контингент в Евросоюзе.

Ранее в Раде назвали «неясным» план Зеленского.

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