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В Госдуме ответили на заявление Польши о перехвате российских ракет над Украиной

Депутат ГД Водолацкий: если Польша собьет ракеты РФ над Украиной, то станет целью

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Shutterstock

Если Польша решится сбить российские ракеты над Украиной, то это приведет к тому, что ее пусковые установки станут законной целью, предупредил зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Так он в беседе с RT отреагировал на соответствующее заявление польского МИД.

Напомним, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что необходимость сбивать российские ракеты над Украиной – это долг Польши по защите своего воздушного пространства. Он назвал такой шаг «законной мерой» и «конституционной обязанностью». Однако Водолацкий предупредил, что так Польша сделает целью установки, которые выпускают ракеты.

Что касается заявления Сикорского, то, по мнению депутата, он часто появляется в СМИ с «одиозными и фантастическими заявлениями», цель которых – представить Польшу сторонницей нацистской Украины. При этом сами жители страны такую тактику не разделяют, считает парламентарий. Все это делает польского министра противником своих же граждан, а также человеком, который движется против нацбезопасности страны, считает Водолацкий.

«Он является просто провокатором. И таких людей нельзя держать в руководстве Польши», — заключил депутат, добавив, что другие страны заявления министра не поддержат.

В НАТО ранее отреагировали на слова главы МИД Польши о перехвате ракет РФ над Украиной.

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