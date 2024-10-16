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Трамп дал совет чернокожим и латиноамериканцам, голосующим за Харрис

Трамп посоветовал проверить голову чернокожим, голосующим за Харрис

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Tom Brenner/Reuters

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп предложил чернокожим и латиноамериканским гражданам страны, поддерживающим его соперницу Камалу Харрис, «проверить голову». Его слова приводит The Hill.

«Любой афроамериканец или латиноамериканец — а вы знаете, как хорошо у меня там идут дела — который голосует за Камалу, должен проверить голову. Потому что она действительно обманывает вас. Она действительно обманывает вас», — заявил Трамп.

Как отмечает газета, комментарий, адресованный чернокожим и испаноязычным избирателям, прозвучал на фоне опубликованных опросов, где он нашел поддержку среди обеих групп на выборах, которые, как ожидается, будут весьма напряженными.

Накануне Дональд Трамп почти 40 минут танцевал на своем предвыборном мероприятии в городе Оукс в Пенсильвании. Трамп раскачивался и пританцовывал, иногда останавливаясь, чтобы поговорить, превратив мероприятие в сеанс прослушивания любимых песен из самостоятельно составленного им плейлиста для митинга, отметили журналисты.

Ранее Трамп посоветовал Израилю поумнеть.

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