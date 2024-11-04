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В ФРГ заявили о десятках немецких военных советников на Украине

Политик Нимайер: на Украине находятся десятки немецких военных советников

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Filmbildfabrik/Shutterstock/FOTODOM

Десятки военных советников из ФРГ могут неофициально находиться на территории Украины. Об этом в интервью РИА Новости заявил руководитель Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

Политик подчеркнул, что германские власти публично не признают присутствие своих военных на Украине. Однако в частных беседах с отставными офицерами бундесвера Нимайер получил информацию, что немецкие военные пребывают там в качестве советников, не участвуя в боевых действиях.

Он отметил, что военные советники из ФРГ осуществляют на Украине работу с технически сложным вооружением НАТО.

По мнению Нимайера, число немецких военных советников, оказывающих помощь Киеву, может составлять несколько десятков человек.

3 ноября депутаты бундестага от оппозиционной партии «Союза Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» потребовали от федерального правительства разъяснений сообщений о пребывании солдат ФРГ на Украине.

Ранее журналист рассказал о том, как Германия страдает из-за Украины.

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