В пресс-службе Голубева опровергли слухи об обысках

Сотрудники Федеральной службы безопасности России не проводили обыски в кабинете экс-губернатора Ростовской области Василия Голубева. Об этом изданию »ДГ» сообщила пресс-секретарь Голубева, Ирина Четвертакова.

«Эта информация не соответствует действительности. Василий Юрьевич сегодня проводил торжественное мероприятие, посвященное Дню народного единства. Потом находился на рабочем месте, проводил совещания», — заявила Четвертакова.

Слухи об обысках в кабинете Голубева появились на фоне ухода политика в отставку по собственному желанию.

До этого возглавлявший Объединенную авиастроительную корпорацию Юрий Слюсарь был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области.

Ранее сообщалось, что глава Тамбовской области уходит в отставку.