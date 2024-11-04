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В пресс-службе Голубева опровергли слухи об обысках

Пресс-служба Голубева: ФСБ не проводила обыски в кабинете экс-губернатора

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Пресс-служба губернатора Ростовской области

Сотрудники Федеральной службы безопасности России не проводили обыски в кабинете экс-губернатора Ростовской области Василия Голубева. Об этом изданию »ДГ» сообщила пресс-секретарь Голубева, Ирина Четвертакова.

«Эта информация не соответствует действительности. Василий Юрьевич сегодня проводил торжественное мероприятие, посвященное Дню народного единства. Потом находился на рабочем месте, проводил совещания», — заявила Четвертакова.

Слухи об обысках в кабинете Голубева появились на фоне ухода политика в отставку по собственному желанию.

До этого возглавлявший Объединенную авиастроительную корпорацию Юрий Слюсарь был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области.

Ранее сообщалось, что глава Тамбовской области уходит в отставку.

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