Источник сообщил об обысках у подавшего в отставку губернатора Голубева

В рабочем кабинете губернатора Ростовской области Василия Голубева прошли обыски. Об этом пишет 161.RU, ссылаясь на источник.

«Сотрудники ФСБ планируют в регионе тщательную проверку в органах власти. Будут возбуждаться уголовные дела», — сообщил источник.

Отмечается, что после проведения обысков для представителей администрации все закончилось беседой в кабинете и предупреждением. Сотрудники силовых структур продолжат свою работу.

4 ноября глава Ростовской области Василий Голубев заявил, что принял решение уйти в отставку в связи с переходом на другую работу.

Позже появилась информация, что Голубев останется в должности до назначения нового исполняющего обязанности. Как уточнила пресс-секретарь главы региона Ирина Четвертакова, назначение на должность губернатора — прерогатива президента России.

Ранее сообщалось, что глава Тамбовской области уходит в отставку.