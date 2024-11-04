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Аналитики заявили, что победа Трампа может привести к росту инфляции

Ebury: победа Трампа может привести к укреплению доллара и росту инфляции

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Brian Snyder/Reuters

Возможная победа Дональда Трампа на грядущих президентских выборах США может привести к укреплению доллара. К такому выводу пришли аналитики компании Ebury.

Несмотря на укрепление доллара, снижение налогов и увеличение стоимости импорта, за которые выступает республиканец, вероятно, приведут к росту инфляции в США, подчеркивают специалисты.

Эксперты также отметили, что экономический рост с избранием Трампа в краткосрочный период может быть выше. При этом спрогнозировать дальнейшее развитие американской экономики достаточно трудно из-за непростой внешнеполитической ситуации.

Недавно издание The Hill сообщало, что в случае победы на президентских выборах в США Дональд Трамп может положить конец конфликту на Украине, предъявив ультиматум как украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, так и президенту России Владимиру Путину.

Позже политолог Малек Дудаков прокомментировал эту новость, заявив о наивности и нереалистичности ультиматума Трампа.

Ранее экс-советник Пентагона заявил, что Зеленскому выдвинут ультиматум по России.

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