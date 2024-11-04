Эксперт заявил, что Трампа не остановит конфликт на Украине

Ультиматум кандидата в президенты США Дональда Трампа не поможет остановить конфликт на Украине. Такое мнение высказал политолог Малек Дудаков в эфире радио «Комсомольская правда».

«Обещания Дональда Трампа быстро разобраться с конфликтом на Украине абсолютно пусты и звучат наивно, поскольку абсолютно не учитывают имеющиеся реалии», — отметил он.

Он добавил, что вариант с ультиматумом для России в принципе плохая идея. Эксперт считает, что любой будущий президент США будет постепенно снижать помощь Украине. Разница лишь в том, что Трамп может сделать это резко.

До этого издание The Hill сообщало, что в случае победы на президентских выборах в США Дональд Трамп может положить конец конфликту на Украине, предъявив ультиматум как украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, так и президенту России Владимиру Путину.

Автор отмечает, что может угрожать России расширением поддержки США для Украины и разрушительной экономической войной.

Ранее в США оценили подход Трампа к развитию отношений с Россией и Путиным.