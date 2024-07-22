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Экс-советник Пентагона предположил, что Трамп поставит ультиматум Зеленскому

Экс-советник Пентагона Фриман: Трамп выдвинет Зеленскому ультиматум по РФ

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Johanna Geron/Reuters

Дональд Трамп, если он станет президентом США, выдвинет ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому о завершении конфликта с Россией. Об этом экс-советник Час Фриман в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

«Трамп, вероятно, выдвинет ультиматум Зеленскому или тому, кто будет руководить Украиной», — отметил эксперт.

По мнению Фримана, Зеленский является заложником правых сил в собственной стране, а также иностранных спонсоров.

Незадолго до этого отставной офицер американской армии Дэниел Дэвис заявил, что предвыборные успехи Республиканской партии в США серьезно подрывают желание ВСУ принимать участие в конфликте с Россией, что может привести к свержению Зеленского.

Недавно бывший президент США Дональд Трамп рассказал о телефонной беседе с украинским лидером Владимиром Зеленским, при этом назвав разговор «очень хорошим».

Ранее в США призвали Зеленского закончить конфликт на Украине.

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