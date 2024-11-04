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В США раскрыли, как «ультиматум» Трампа завершит конфликт на Украине

Hill: ультиматум Трампа Путину и Зеленскому может завершить конфликт на Украине

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Marco Bello/Reuters

В случае победы на президентских выборах в США Дональд Трамп может положить конец конфликту на Украине, предъявив ультиматум как украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, так и президенту России Владимиру Путину. С такой оценкой выступает The Hill.

По мнению авторов материала, политика Трампа в этом вопросе может отличаться от политики Джо Байдена и Камалы Харрис. Республиканец может стать «двигателем перемен», необходимых Киеву, пишет The Hill.

«Если Трамп победит, он может добиться этого, предъявив ультиматум каждой из сторон. На Украине он подтолкнет президента Владимира Зеленского к столу переговоров с помощью рычага поддержки США. России он может угрожать прямо противоположным: расширением поддержки США для Украины и разрушительной экономической войной», — говорится в тексте.

В материале утверждается, что стороны конфликта приближаются к ситуации цугцванга, когда игрок, вынужденный сделать ход, может только ухудшить свое положение, поэтому ход Трампа может сработать.

До этого зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Российская Федерация не станет выводить войска с территории Украины в случае такой просьбы со стороны Дональда Трампа к Владимиру Путину.

Ранее Трамп заявил, что предотвратил бы СВО словами «Владимир, ты этого не сделаешь».

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