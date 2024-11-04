В МИД заявили, что в Молдавии назрел сильный раскол в обществе

Прошедшие накануне президентские выборы проиллюстрировали сильный раскол в обществе в Молдавии. Об этом заявили в министерстве иностранных дел России, передает РИА Новости.

До этого глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что западные страны хотят реализовать в Молдавии проект «Украина 2.0».

4 ноября Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии признала Санду победителем президентских выборов во втором туре после обработки 100% бюллетеней. По данным ЦИК, она набрала 55,33% голосов, тогда как кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло — 44,67%.

Партия социалистов Молдавии отказалась признавать итоги голосования на участках за рубежом, объявив Санду нелегитимным президентом. По словам социалистов, ее «признают только ее спонсоры и кураторы из-за рубежа», а «народ Молдовы чувствует себя обманутым и обворованным».

Ранее Джо Байден поздравил Майю Санду с победой на выборах.