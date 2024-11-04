Западные страны хотят реализовать в Молдавии проект «Украина 2.0», уверен глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

«Запад приступил к непосредственной реализации в Молдавии проекта «Украина-2.0», осознавая, что по-другому удержать у власти прозападную и вскормленную ими элиту невозможно», — высказался общественный деятель.

По его мнению, минувшие президентские выборы в Молдавии прошли с подтасовкой результатов, чтобы удержать у власти действующего президента Майю Санду и превратить страну в «покорную колонию Сандалию».

Рогов полагает, что в дальнейшем Запад попытается спровоцировать конфликт в Приднестровье и втянуть Кишинев в противостояние Москвы и Киева. Он считает, что Санду согласится на эту авантюру, чтобы удержаться у власти.

4 ноября Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии признала Санду победителем президентских выборов во втором туре после обработки 100% бюллетеней. По данным ЦИК, она набрала 55,33% голосов, тогда как кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло — 44,67%.

Партия социалистов Молдавии отказалась признавать итоги голосования на участках за рубежом, объявив Санду нелегитимным президентом. По словам социалистов, ее «признают только ее спонсоры и кураторы из-за рубежа», а «народ Молдовы чувствует себя обманутым и обворованным».

Ранее Байден поздравил Санду с победой на выборах.