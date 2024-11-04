Байден поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии

Президент США Джо Байден поздравил Майю Санду с переизбранием на пост президента Молдавии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского лидера, распространенное Белым домом.

«В воскресенье народ Молдавии пришел на избирательные участки и проголосовал за видение президента Санду о безопасной, процветающей и демократической стране», — отмечается в тексте.

По словам Байдена, граждане Молдавии переизбрали Санду через две недели после того, как поддержали на референдуме внесение в Конституцию поправки, которая закрепляет стремление страны на вступление в Евросоюз.

Также президент США отметил, что попытки России «подорвать демократические институты и избирательные процессы в Молдавии не принесли результата». Байден добавил, что поддерживает решение народа Молдавии выбрать демократический путь развития страны, ориентированный на Европу.

4 ноября Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии признала Санду победителем президентских выборов во втором туре после обработки 100% бюллетеней. По данным ЦИК, она набрала 55,33% голосов, тогда как кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло — 44,67%. Партия социалистов Молдавии отказалась признавать итоги голосования на участках за рубежом, объявив Санду нелегитимным президентом. По словам социалистов, ее «признают только ее спонсоры и кураторы из-за рубежа», а «народ Молдовы чувствует себя обманутым и обворованным».

Ранее Зеленский поздравил Санду с победой и пообещал поддерживать путь Молдавии в ЕС.