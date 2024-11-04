Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Байден поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии

Байден поздравил Санду с переизбранием и обвинил РФ в попытках помешать выборам

close
Yves Herman/Reuters

Президент США Джо Байден поздравил Майю Санду с переизбранием на пост президента Молдавии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского лидера, распространенное Белым домом.

«В воскресенье народ Молдавии пришел на избирательные участки и проголосовал за видение президента Санду о безопасной, процветающей и демократической стране», — отмечается в тексте.

По словам Байдена, граждане Молдавии переизбрали Санду через две недели после того, как поддержали на референдуме внесение в Конституцию поправки, которая закрепляет стремление страны на вступление в Евросоюз.

Также президент США отметил, что попытки России «подорвать демократические институты и избирательные процессы в Молдавии не принесли результата». Байден добавил, что поддерживает решение народа Молдавии выбрать демократический путь развития страны, ориентированный на Европу.

4 ноября Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии признала Санду победителем президентских выборов во втором туре после обработки 100% бюллетеней. По данным ЦИК, она набрала 55,33% голосов, тогда как кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло — 44,67%. Партия социалистов Молдавии отказалась признавать итоги голосования на участках за рубежом, объявив Санду нелегитимным президентом. По словам социалистов, ее «признают только ее спонсоры и кураторы из-за рубежа», а «народ Молдовы чувствует себя обманутым и обворованным».

Ранее Зеленский поздравил Санду с победой и пообещал поддерживать путь Молдавии в ЕС.

Все новости на тему:
Выборы в Молдавии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами