Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Молдавские социалисты объявили Санду нелегитимным президентом

Социалисты Молдавии не признали итоги выборов и объявили Санду нелегитимной

close
Aurel Obreja/AP

Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) отказалась признавать итоги голосования на участках за рубежом, объявив победителя выборов — Майю Санду — нелегитимным президентом. Об этом говорится в заявлении ПСРМ.

«Майя Санду — нелегитимный президент. Ее признают только ее спонсоры и кураторы из-за рубежа. Народ Молдовы чувствует себя обманутым и обворованным», — отмечается в сообщении.

Социалисты назвали Санду «президентом диаспоры» и подчеркнули, что не признают итоги голосования на зарубежных участках, за счет которых Санду победила.

По словам ПСРМ, большинство жителей Молдавии проголосовали против действующего президента. Также социалисты указали на многочисленные нарушения при проведении выборов, среди которых необоснованное сокращение избирательных участков, блокирование доступа избирателей к участкам, агитация в «день тишины», сотни случаев фальсификации выборов, пропажа урн для голосования. Эти нарушения не позволили сотням тысяч граждан Молдавии «воспользоваться своим правом голоса», отметили в ПСРМ.

4 ноября ЦИК на основе обработки 99,46% протоколов сообщила, что действующий президент Молдавии Майя Санду лидирует во втором туре выборов главы республики с 55,22% голосов. У оппонента Санду — экс-генпрокурора, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло — 44,78% голосов. Подробнее о втором туре молдавских выборов — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме назвали выборы в Молдавии «позором и профанацией».

Все новости на тему:
Выборы в Молдавии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами