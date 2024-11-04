Молдавские социалисты объявили Санду нелегитимным президентом

Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) отказалась признавать итоги голосования на участках за рубежом, объявив победителя выборов — Майю Санду — нелегитимным президентом. Об этом говорится в заявлении ПСРМ.

«Майя Санду — нелегитимный президент. Ее признают только ее спонсоры и кураторы из-за рубежа. Народ Молдовы чувствует себя обманутым и обворованным», — отмечается в сообщении.

Социалисты назвали Санду «президентом диаспоры» и подчеркнули, что не признают итоги голосования на зарубежных участках, за счет которых Санду победила.

По словам ПСРМ, большинство жителей Молдавии проголосовали против действующего президента. Также социалисты указали на многочисленные нарушения при проведении выборов, среди которых необоснованное сокращение избирательных участков, блокирование доступа избирателей к участкам, агитация в «день тишины», сотни случаев фальсификации выборов, пропажа урн для голосования. Эти нарушения не позволили сотням тысяч граждан Молдавии «воспользоваться своим правом голоса», отметили в ПСРМ.

4 ноября ЦИК на основе обработки 99,46% протоколов сообщила, что действующий президент Молдавии Майя Санду лидирует во втором туре выборов главы республики с 55,22% голосов. У оппонента Санду — экс-генпрокурора, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло — 44,78% голосов. Подробнее о втором туре молдавских выборов — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме назвали выборы в Молдавии «позором и профанацией».