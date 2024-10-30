В Кремле прокомментировали сообщения о секретных переговорах России и Украины

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о «вбросах», комментируя данные британской газеты Financial Times (FT) о том, что Россия и Украина ведут секретные переговоры.

«Сейчас очень много вбросов, которые не имеют отношения к реальности. Даже самые солидные издания не гнушаются тем, что такие вбросы осуществляются и допускают это», — сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать материал FT.

Он также подчеркнул, что позицию Москвы по переговорам с Киевом изложил президент Владимир Путин.

29 октября британская газета Financial Times сообщила, что Россия и Украина при посредничестве Катара начали предварительные переговоры о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре друг друга. Стороны были близки к соглашению в августе, но обсуждения были сорваны вторжением Украины в Курскую область.

На прошлой неделе украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что взаимный отказ от ударов по объектам энергетики поспособствует завершению горячей фазы конфликта.

Ранее Саудовская Аравия заявила о желании стать посредником в переговорах РФ и Украины.