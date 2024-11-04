Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что руководство Евросоюза хочет устроить госпереворот в Венгрии. Об этом пишет Euronews.

Орбан заявил, что представители Брюсселя хотят установить в Будапеште марионеточное правительство. Он призвал граждан сопротивляться навязываемым правилам.

Конфликт между Будапештом и Брюсселем обострился после того, как Венгрия заняла пост председателя Европейского совета. Еврокомиссия заморозила почти 20 миллиардов евро, предназначенных для Венгрии.

Представители Брюсселя также недовольны позицией венгерских властей по многим вопросам, в том числе по их отношению к СВО.

Недавно министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что если бы Запад согласился на предложенные Россией гарантии безопасности, проект договора о которых был представлен в 2021 году, то нынешний конфликт на Украине бы не произошел.

9 октября глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на дебатах с премьером Венгрии Виктором Орбаном жестко раскритиковала его усилия по урегулированию конфликта на Украине, указав на необходимость продолжать поддержку Киева во всех сферах во что бы то ни стало.

Ранее на Западе заявили о рациональной позиции России в отношении НАТО.