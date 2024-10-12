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В Венгрии вспомнили о проекте договора о гарантиях безопасности

Сийярто: если бы Запад согласился на гарантии безопасности, то СВО не началось бы

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Lev Radin/Global Look Press

Если бы Запад согласился на предложенные Россией гарантии безопасности, проект договора о которых был представлен в 2021 году, то нынешний конфликт на Украине бы не произошел. Об этом РИА Новости заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Причиной отсутствия договоренностей, как считает Сийярто, являлось несерьезное отношение к предложениям России.

«К сожалению, эта дискуссия не состоялась. Прошло почти три года с тех пор. И, возможно, то, что я сейчас говорю, не имеет смысла, но я бы хотел, чтобы эти диалоги состоялись. Потому что, если бы они состоялись, мы, возможно, не оказались бы в нынешней ситуации», — считает Сийярто.

В 2021 году Россия предложила НАТО договор о гарантиях взаимной безопасности. НАТО предлагалось прекратить расширение на восток, к границам России, запретить прием в свой состав Украины, а также прекратить военную деятельность в странах Центральной Азии и Восточной Европы.

До этого глава министерства иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что Минск и Москва подпишут договор о гарантиях безопасности в декабре 2024 года.

Ранее Россия и Белоруссия захотели увеличить товарооборот к 2030 году.

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