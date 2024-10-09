Орбан и фон дер Ляйен поспорили в Европарламенте о поддержке Украины

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на дебатах с премьером Венгрии Виктором Орбаном жестко раскритиковала его усилия по урегулированию конфликта на Украине, указав на необходимость продолжать поддержку Киева во всех сферах во что бы то ни стало. Об этом пишет РИА Новости.

Премьер Венгрии, выступавший в Европарламенте, в своем выступлении намеренно ограничился изложением программы в период председательства Будапешта в совете ЕС, не став говорить ни о критике его мирных усилий, ни о многочисленных разногласиях внутри политического объединения.

Взявшая после него слово фон дер Ляйен подчеркнула, что хочет отдельно поговорить «об этом председательстве», начав рассуждать о необходимости поддержки Украины.

«Есть только один способ достичь справедливого мира для Украины и в Европе. Мы должны продолжать усиливать украинское сопротивление, оказывая ему политическую, финансовую и военную поддержку так долго, как потребуется», — сказала фон дер Ляйен.

С ее точки зрения, европейцы не хотят, чтобы Украина капитулировала в конфликте с Москвой.

В свою очередь Орбан, в ответ на ее выступление, заявил, что план Евросоюза по поддержке Киева зашел в тупик, призвав признать это и изменить курс.

Ранее в Госдуме оценили планы ЕС подготовить выгодные переговорные позиции для Украины.