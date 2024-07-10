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На Западе заявили о рациональной позиции России в отношении НАТО

Глава МИД Венгрии Сийярто: Россия рациональна в своей внешней политике

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Global Look Press

Руководитель министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Питер Сийярто заявил, что Российская Федерация рациональна в своей внешней политике, и слова о ее планах вступить в конфликт с НАТО не соответствуют действительности. Об этом сообщает Reuters.

Он подчеркнул, что венгерская сторона не рассматривает Россию как угрозу для членов Североатлантического альянса или Евросоюза.

До этого Сийярто заявил, что кризис в Евросоюзе усугубляют провоенные политики, которые выступают за увеличение военной помощи Украине, отправку туда войск и поднимают вопрос применения ядерного оружия, а также критикуют миротворческую миссию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана

Он отметил, что последние два года политики усугубляли военный кризис в Европе поставками вооружения Украине, заявлениями об отправке туда войск и «разговорами о ядерном оружии».

Также Сийярто призвал европейских провоенных политиков «пристегнуть ремни безопасности», поскольку на следующей неделе ожидается продолжение миротворческой миссии Орбана.

Ранее в Еврокомиссии назвали визит Орбана в Москву подрывом единства ЕС.

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