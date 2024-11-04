В Испании начали расследование из-за инцидента с королем и премьером

Глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка заявил в интервью телекомпании TVE, что гражданская гвардия начала расследование инцидента, когда неизвестный ударил премьер-министра Педро Санчеса при посещении пострадавших от наводнения районов вместе с королем Филиппом VI.

«Информационный штаб гражданской гвардии взял на себя расследование», — сказал министр внутренних дел Испании.

По словам Гранде-Марласка, агрессивно настроенные участники нападения на Санчеса, скорее всего, действовали организованно.

29 октября в некоторых районах Валенсии за несколько часов выпало количество осадков, эквивалентное годовой норме. Местами объем падающей с неба воды достигал 500 литров на квадратный метр. Испанские климатологи из Университета Аликанте объяснили причину мощнейшего наводнения. По словам специалистов, бедствие было вызвано феноменом под названием Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), который переводится как «изолированная депрессия высоких уровней».

2 ноября король Испании вместе с Санчесом и главой автономного сообщества Валенсии Карлосом Масоном посетили районы, пострадавшие от наводнений на востоке страны. Жители города Пайпорта в Валенсии забросали монарха и его свиту грязью.

Ранее король Испании призвал после инцидента с грязью понять гнев пострадавших от наводнения.