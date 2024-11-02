Ученые назвали причину катастрофического наводнения в Испании

Испанские ученые-климатологи из Университета Аликанте объяснили причину мощнейшего наводнения, обрушившегося на Валенсию в последних числах октября. Жертвами стихии стали более 155 человек. Об этом сообщает портал Live Science.

Во вторник, 29 октября, в некоторых районах Валенсии за несколько часов выпало количество осадков, эквивалентное годовой норме. Местами объем падающей с неба воды достигал 500 литров на квадратный метр.

По словам специалистов, бедствие было вызвано явлением под названием Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), которая переводится как «изолированная депрессия высоких уровней».

DANA представляет собой усиленную версию феномена, известного как «холодная капля». Оно происходит, когда масса теплого воздуха сталкивается с неподвижным холодным фронтом на высоте около 9 тыс. метров.

В верхних слоях атмосферы существует очень сильный поток ветра, который окружает Землю как пояс. Иногда этот поток начинает колебаться. Когда это происходит, колебание может задержать холодный воздух на одном месте.

При встрече холодного и очень теплого воздуха возникает значительная разница температур, заставляя теплые воздушные массы подниматься, насыщаясь водяным паром. Если этот температурный контраст сочетается с влажностью Средиземноморья, в результате происходят сильные штормы и проливные дожди.

DANA характеризуется очень мощными ливнями, превосходящими по количеству осадков некоторые ураганы.

По словам метеорологов, минувшая DANA стала самой сильной в Испании с начала XXI века. Сильнейшие дожди были вызваны температурой воды 22°C у берегов Валенсии, что выше климатической нормы в это время года.

Ученые отметили, что масштабы недавнего бедствия напрямую связаны с изменением климата, поскольку Средиземное море нагревается опережающими темпами. С 1980-х годов его акватория потеплела на 1,5°C, что почти вдвое больше, чем рост температуры воздуха в этом регионе за тот же срок.

Ранее исследователи выяснили, что большие города притягивают аномально сильные ливни.