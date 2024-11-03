Короля Испании забросали грязью в пострадавшей от наводнения Валенсии

Король Испании Филипп VI вместе с председателем правительства Педро Санчесом и главой автономного сообщества Валенсии Карлосом Масоном посетили районы, пострадавшие от наводнений на востоке страны. Как сообщает газета ABC, жители города Пайпорта в Валенсии забросали их грязью.

Монарх сделал попытку успокоить недовольных граждан и вступить с ними в разговор. В конечном итоге визит короля в Пайпорту оказался прерван.

Во вторник, 29 октября, в некоторых районах Валенсии за несколько часов выпало количество осадков, эквивалентное годовой норме. Местами объем падающей с неба воды достигал 500 литров на квадратный метр.

Испанские климатологи из Университета Аликанте объяснили причину мощнейшего наводнения. По словам специалистов, бедствие было вызвано феноменом под названием Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), который переводится как «изолированная депрессия высоких уровней». DANA представляет собой усиленную версию явления «холодная капля». Оно происходит, когда масса теплого воздуха сталкивается с неподвижным холодным фронтом на высоте около 9 тыс. метров.

Ранее древнеримская плотина спасла испанский город от наводнения.