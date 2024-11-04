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Король Испании призвал после инцидента с грязью понять гнев пострадавших от наводнения

Филипп VI призвал после инцидента с грязью понять гнев и отчаяние пострадавших

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Eva Manez/Reuters

Необходимо понять злость и отчаяние многих пострадавших от наводнений людей в автономном сообществе Валенсия, заявил король Испании Филипп VI. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление глава государства сделал после того, как в муниципалитете Пайпорта на востоке страны местные жители забросали королевскую свиту грязью.

По словам короля, нужно дать пострадавшим надежду и гарантировать им, что государство полностью решит возникшую чрезвычайную ситуацию.

Филипп VI подчеркнул, что следует понять злость и отчаяние многих граждан из-за того, насколько плохо им пришлось.

3 ноября король и его супруга прервали свой визит в районы Валенсии, пострадавшие от ливней и наводнений, после нападок со стороны недовольных местных жителей. Во время визита в Пайпорту разъяренная толпа местных жителей напала на свиту короля и забросала ее грязью.

29 октября в некоторых районах Валенсии за несколько часов выпало количество осадков, эквивалентное годовой норме. Местами объем падающей с неба воды достигал 500 литров на квадратный метр.

Ранее Харрис попала в неловкую ситуацию на предвыборном митинге.

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