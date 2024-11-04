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В Госдуме назвали выборы в Молдавии «позором и профанацией»

Депутат Слуцкий заявил, что Санду победила на выборах благодаря молдавским диаспорам за рубежом

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Vadim Ghirda/AP

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что Майю Санду на выборах в Молдавии «протащили» усилиями Запада. По его словам, решающие голоса она получила благодаря гражданам, живущим за рубежом.

«Молдавские выборы – позор и профанация. Очевидно, непопулярный в народе президент был протащен на новый срок усилиями своих западных хозяев. Решающие голоса Санду получила за счет молдавских диаспор за рубежом в странах Запада. Точно так же, как это и было в случае с голосованием на референдуме по евроинтеграции. В активном избирательном праве были фактически ограничены молдаване, проживающие в России, не говоря уже об откровенном блокировании доступа к участкам жителям Приднестровья», — сказал он.

Слуцкий отметил, что выборы проходили в условиях «тотальной цензуры»: были запрещены и закрыты оппозиционные политпартии и СМИ.

«Манипуляции и фальсификации в угоду Запада и против молдавского народа – вот результат двойной выборной кампании. И сейчас все благостные оценки европейских и американских политиков переизбрания Санду на фоне негативной реакции на парламентские выборы в Грузии станут просто торжеством двойных стандартов и издевательством над демократией», — пояснил он.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с «Газетой.Ru» также заявил, что Санду одержала победу благодаря избирателям из стран ЕС. Он не исключил, что в процессе голосования были допущены фальсификации.

«Запад со своим насаждением «демократии» не мог допустить ситуацию, которая произошла в Грузии, поэтому всеми силами озаботился заранее и обеспечил в Молдавии подобный результат выборов. Победа Санду, по сути, в большей степени складывается из результатов, которые предоставили участки за рубежом, на территории ЕС – не стоит строить иллюзии по поводу того, как именно там голосовали. Не исключено, что и в целом в процессе голосования имеют место и различные фальсификации», — сказал он.

Белик добавил, что результаты выборов в Молдавии показывают, что Санду готова «идти наперекор народу».

«Санду – креатура Запада, которая проводит внешнюю политику в таком русле, которое необходимо западным хозяевам. К слову, в русофобии ей тоже не откажешь. Результаты выборов фактически перечеркивают истинное мнение граждан страны, недовольных прозападным вектором политики Санду, но она готова идти наперекор своему народу ради служения Западу», — заключил он.

4 ноября ЦИК на основе обработки 99,46% протоколов сообщила, что действующий президент Молдавии Майя Санду лидирует во втором туре выборов главы республики с 55,22% голосов. У оппонента Санду — экс-генпрокурора, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло — 44,78% голосов.

Подробнее о втором туре молдавских выборов — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Макрон поздравил Санду с победой на президентских выборах в Молдавии.

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