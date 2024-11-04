Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский обратился к Санду после победы на выборах президента Молдавии

Зеленский поздравил Санду с победой и пообещал поддерживать путь Молдавии в ЕС

close
Vadim Ghirda/AP

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдавии, отметив, что Киев поддерживает европейский выбор республики и готов сотрудничать для укрепления партнерства. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Поздравляем Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдове. Украина поддерживает европейский выбор молдавского народа и готова сотрудничать для укрепления нашего партнерства. Молдаване сделали четкий выбор — они выбрали путь к экономическому росту и социальной стабильности», — написал Зеленский.

Он подчеркнул, что только объединенная и мирная Европа могут гарантировать «каждому человеку и каждой семье уверенность в том, что завтра они встретят с надеждой и определенностью».

3 ноября в Молдавии прошел второй тур президентских выборов. Прозападный кандидат Санду придерживается политики евроинтеграции и санкций против России. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера. Подробнее о втором туре молдавских выборов — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Макрон поздравил Санду с победой на президентских выборах «перед лицом вмешательства».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами