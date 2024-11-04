Зеленский обратился к Санду после победы на выборах президента Молдавии

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдавии, отметив, что Киев поддерживает европейский выбор республики и готов сотрудничать для укрепления партнерства. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Поздравляем Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдове. Украина поддерживает европейский выбор молдавского народа и готова сотрудничать для укрепления нашего партнерства. Молдаване сделали четкий выбор — они выбрали путь к экономическому росту и социальной стабильности», — написал Зеленский.

Он подчеркнул, что только объединенная и мирная Европа могут гарантировать «каждому человеку и каждой семье уверенность в том, что завтра они встретят с надеждой и определенностью».

3 ноября в Молдавии прошел второй тур президентских выборов. Прозападный кандидат Санду придерживается политики евроинтеграции и санкций против России. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера. Подробнее о втором туре молдавских выборов — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Макрон поздравил Санду с победой на президентских выборах «перед лицом вмешательства».