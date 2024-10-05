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Лукашенко раскритиковал западные санкции против Белоруссии

Лукашенко назвал фашистскими западные санкции против Белоруссии

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Shamil Zhumatov/AP

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал фашистскими западные санкции против его страны. Его слова передает Telegram-канал «Пул Первого».

При этом он отметил, что республика смогла адаптироваться в условиях санкций, в частности, благодаря экспорту сельхозпродукции, который дал остальным отраслям возможность приспособиться к новой ситуации и переориентироваться на другие рынки.

В сентябре Лукашенко обращал внимание, что западные санкции были введены не только против президента лично, а против всех белорусов. Вместе с тем, глава государства задался вопросом, как можно было Западу так «низко пасть», чтобы запретить в страну импорт жизненно необходимых оборудования и лекарств для больных людей.

В середине сентября сообщалось, что Европейский союз рассматривает возможность расширения санкций против России, включив в них зарубежные дочерние компании европейских фирм.

Ранее Лукашенко поделился мыслями, кто мог бы стать президентом Белоруссии.

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