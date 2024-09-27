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Лукашенко счел фашизмом санкции против Белоруссии

Лукашенко назвал фашизмом введенные против Белоруссии санкции

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Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Введенные западными странами санкции в отношении Белоруссии являются фашизмом. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

Лукашенко обратил внимание, что западные санкции были введены не только против президента лично, а против всех белорусов. «Это фашизм», - подчеркнул он.

Вместе с тем, глава государства задался вопросом, как можно было Западу так «низко пасть», чтобы запретить в страну импорт жизненно необходимых оборудования и лекарств для больных людей.

В середине сентября сообщалось, что Европейский союз рассматривает возможность расширения санкций против России, включив в них зарубежные дочерние компании европейских фирм.

Ранее Международный валютный фонд отложил консультации с Россией.

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