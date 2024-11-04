Глава МО Финляндии Антти Хяккянен назвал несвоевременной усталость европейцев от войны и призвал их найти в своих кошельках больше денег для помощи Украине. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на финское госиздание Yle.

Таким образом Хяккинен предложил компенсировать возможное снижение поставок вооружений из США Украине после выборов президента.

До этого в Хельсинки допустили, что оружие с Украины могло попасть в руки финских преступников.

В июле экс-глава МИД Австрии, профессор СПбГУ Карин Кнайсль заявила, что неконтролируемое снабжение Украины западными вооружениями может создать проблемы для Европы. Она также осудила то, что Евросоюз выбирает путь военного конфликта вместо попытки поиска дипломатического решения. Сейчас Кнайсль живет в новом доме в Рязанской области с кошками и утками.

Ранее в Финляндии закрылся музей в здании, где впервые встретились Ленин и Сталин.