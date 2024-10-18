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В Финляндии заявили, что оружие с Украины могло попасть в руки преступников

Уle: оружие с Украины могло попасть в руки финских преступников

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Serhii Nuzhnenko/Reuters

В руки финских преступников могло попасть оружие, которое привезли с Украины. Об этом сообщает общественный вещатель Yle со ссылкой на Центральную криминальную полицию (KRP) Финляндии.

Журналисты обратили внимание, что подобные сообщения начали поступать еще в октябре 2022 года. Однако тогда министерство иностранных дел Украины опровергло данную информацию, а представители KRP заявили, что у них нет точных данных о контрабанде поставленного в рамках военной помощи оружия.

В свежем докладе полиция подтвердила данные о возможной перевозке оружия. При этом правоохранители отметили, что по мере окончания конфликта будут возрастать различные риски.

«По мере затихания боевых действий в Европу может начать поступать все больше наркотиков и огнестрельного оружия, которые могут оказаться в руках преступных группировок», — говорится в сообщении.

В июле экс-глава МИД Австрии, профессор СПбГУ Карин Кнайсль заявила, что неконтролируемое снабжение Украины западными вооружениями может создать проблемы для Европы. Она отметила, что Евросоюз выбирает путь военного конфликта вместо попытки поиска дипломатического решения.

Ранее Мексика выступила против передачи вооружения Украине.

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