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В Финляндии закрылся единственный на Западе музей Ленина

В Финляндии закрылся музей в здании, где впервые встретились Ленин и Сталин

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РИА «Новости»

Единственный на Западе музей Ленина в Финляндии, в городе Тампере, который был организован в здании, где состоялась первая встреча Владимира Ленина и Иосифа Сталина, закроется с 3 ноября. Об этом сообщает РИА Новости.

Музей располагался в зале Дома рабочих, где в декабре 1905 года прошла первая конференция Российской социал-демократической рабочей партии, на ней впервые встретились Сталин и Ленин. На тот период город Тампере назывался Таммерфорсом, а Великое княжество Финляндское входило в состав Российской империи.

На месте музея Ленина планируют создать музей истории отношений Финляндии и России Nootti («нота»). Экспозиции нового учреждения будут посвящены истории отношений двух государств, начиная с обретения Финляндией независимости и до вступления страны в Североатлантический альянс. Планируется, что музей откроется 15 февраля 2025 года.

До этого в Ульяновске заявили, что Ленин играл большую роль в становлении Финляндии как государства.

Ранее сообщалось, что в КПРФ сочли закрытие музея Ленина в Финляндии отказом от своей государственности.

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