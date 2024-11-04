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В Британии сделали неутешительное заявление о положении Украины

Аналитик Меркурис: Киев с каждым днем лишается шанса на благоприятные переговоры

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Ivan Antypenko/Reuters

Британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис заявил, что Украина с каждым днем лишается шансов на благоприятные условия на потенциальных переговорах с Россией из-за ухудшения ситуации на фронте. Публикация появилась на его канале в YouTube.

Эксперт констатировал, что с каждым днем на линии фронта ситуация становится все менее благоприятной для Украины, что означает ухудшение переговорных условий по урегулированию конфликта.

В то же время Меркурис отметил, что не видит изменений в риторике Киева по поводу изменения своих условий ради переговоров с Москвой.

24 октября на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС Путин заявил, что Россия готова рассмотреть любые варианты мирных договоренностей по Украине, исходя из реалий, которые складываются на земле. Однако, по словам российского лидера, Киев не пойдет на переговоры, в том числе и потому, что их начало привело бы к необходимости отмены военного положения и проведения выборов президента.

Ранее экс-глава МИД Литвы назвал «лучший сценарий» исхода конфликта для Украины.

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