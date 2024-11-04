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Экс-глава МИД Литвы назвал «лучший сценарий» исхода конфликта для Украины

Экс-глава МИД Литвы Вайтекунас назвал лучший сценарий исхода конфликта для Киева

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Экс-глава МИД, бывший посол Литвы на Украине и в Белоруссии Пятрас Вайтекунас заявил, что «лучшим сценарием» исхода конфликта для Украины станет вхождение в Евросоюз и НАТО подконтрольными Киеву территориями. Его слова приводит LRT.

По его словам, за три года конфликта видно, что Запад не готов выделить «радикальные ресурсы», которые будут посвящены победе Украины.

«Я думаю, вообще-то, лучший сценарий – это членство Украины в НАТО и ЕС с подконтрольными ей территориями. Но для нас это один из самых худших сценариев, потому что мы просто переходим к капитулянтскому миру», — заявил Вайтекунас.

Политик утверждает, что такое развитие событий лишь отправит Россию в отпуск для «подготовки к новой агрессии и глобальной войне».

До этого Владимир Зеленский понадеялся, что страны Запада предоставят Киеву приглашение на вступление в НАТО в международно признанных границах республики. Он считает, что юридически «никто признавать оккупированные территории территориями других государств не будет». По словам Зеленского, для него «принципиальной вещью» является приглашение Украины в НАТО во время конфликта с Россией, и чтобы оно было «в международно признанных границах».

Ранее Пушков раскрыл последствия приглашения Украины в НАТО.

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